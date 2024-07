"Cittadella, tante alternative in rosa"

Mancano solo gli annunci degli ultimi under e quello del "botto" dell’ex canarino Wilfred Osuji in mediana che abbiamo anticipato lunedì, poi la Cittadella Vis Modena da Serie D sarà completa. A due settimane dal raduno al "Botti" del 18 luglio è il ds Bob Fantazzi a fare il punto. "Con gli "over" siamo quasi a posto – spiega Fantazzi – manca solo l’ultimo innesto (Osuji, ndr), mentre arriveranno altri 8-9 under, li abbiamo praticamente tutti definiti, ma dobbiamo attendere dopo il 14 luglio per la nuov norma sugli svincoli. Arriverà un portiere oppure due, visto che il 2004 Rosa deve fare una risonanza a un gomito, poi i giovani esterni di difesa under e in mezzo, fra cui tutti i 2006. Sarà un gruppo da 25-26 giocatori". Al momento sono 16 i giocatori in rosa, di cui i volti nuovi Leonardi, Sabotic, Marchetti, Mandelli e Soumahoro, Formato, Sala e Truffelli, a fronte di 16 partenze in cui spiccano i 43 gol di Malivojevic, Ridolfi e Martinez. "Siamo soddisfatti – prosegue Fantazzi – perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi. È stato un peccato dover rinunciare a certi giocatori, ma in D il posto per gli "over" si è ristretto. Ovvio che il distacco più duro è stato quello con Covili, Boilini e Vernia che in 4 anni hanno dato tanto a questa maglia". Fantazzi entra nello specifico ruolo per ruolo e presenta i nuovi.

"Fra i pali avremo tre portieri che se la giocano alla pari – prosegue – in difesa resteremo con tre centrali (Serra, Aldrovandi e Sabotic, ndr) perché come quarto all’occorrenza adatteremo un centrocampista. Di certo resteremo con la difesa a quattro, ma per il resto il mister avrà tante alternative tattiche. I nuovi? Beh Sabotic, Sala e Formato non li devo presentare io. Marchetti lo avevamo già cercato due anni fa, può fare tutti i ruoli, mezz’ala e play come Soumahoro che ha gran corsa e gran fisico. Mandelli è un play davanti alla difesa, Truffelli che il mister ha già avuto alla Piccardo è la nostra scommessa, può fare prima e seconda punta, ha uno strappo che può fare la differenza". Cambia anche lo staff di mister Salmi, con Andrea Criaco (ex Fiorentina) che sostituisce per i portieri Cordisco andato al Monza e il preparatore atletico Santori per Cavazzoni che è andato a Correggio. "Siamo molto curiosi di misurarci con le nuove realtà – conclude – l’obiettivo è la salvezza prima possibile".

STADIO. Domani è il giorno decisivo per lo stadio: la Cittadella indicherà San Damaso, dove vanno fatti alcuni lavori per ampliare la capienza dai 250 posti attuali ai 500 (considerando anche i posti non a sedere), mentre 2 o 3 gare si giocheranno al "Braglia" quando l’odine pubblico lo richiederà. Al "Rognoni" della Madonnina giocheranno la Juniores al sabato e l’Under 18 alla domenica mattina.

Davide Setti