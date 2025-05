Cittadini in strada per la sicurezza. Al via i corsi per nuovi volontari

Torna, a Formigine, il corso di formazione sul Volontariato della Sicurezza, rivolto ai cittadini che desiderano collaborare, attraverso le proprie associazioni e coordinati dalla Polizia Locale, al presidio del territorio comunale.

Il percorso formativo è gratuito, dura 20 ore e prepara i partecipanti a svolgere correttamente i compiti previsti nei servizi delle associazioni convenzionate con il Comune. Il calendario prevede cinque appuntamenti, ciascuno della durata di 4 ore: il primo martedì con la lezione introduttiva tenuta dalla comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami. A seguire, gli incontri in programma il 27 maggio, il 5 giugno, l’11 e il 18 giugno – gli argomenti spaziano dalla mediazione dei conflitti alla privacy, dalla polizia giudiziaria fino alle nozioni di primo soccorso - chiuderanno il ciclo. Informazioni e iscrizioni allo 059557733 o alla mail polmun@comune.formigine.mo.it.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Sala Conferenze del Comune di Formigine in Via Unità d’Italia 26, con possibilità tranne che per quello del 18 giugno, che richiede la presenza - di partecipazione anche da remoto. "Questo corso – spiega l’assessore alla Sicurezza Andrea Corradini - rappresenta un momento formativo importante per due motivi: da un lato consente ai attuali Volontari della Sicurezza già in servizio di rafforzare le proprie competenze, dall’altro è un’occasione per aumentare il numero dei Volontari stessi, per garantire un presidio del territorio sempre più efficace e consapevole".

s.f.