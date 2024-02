Club Giardino di Carpi, le ladies iniziano con il botto

Inizia col botto la formazione femminile over 40 del Club Giardino di Carpi. Le ‘ladies’ hanno infatti cominciato il 2024 con il piede giusto la fase a gironi della Coppa Migliori Ladies over 40. Il team carpigiano, composta dal capitano Antonella Righi, oltre che da Sandra Cogliano, Serena Lodi, Alessandra Gasparini e Stefania Camurri si è infatti imposta, in rimonta, sul C.T. Cacciari di Imola. 2-1 il risultato finale, con le vittorie in singolo di Serena Lodi, che ha vinto 6-1, 6-4 contro Silvia Pioli e nel doppio con la stessa Lodi e Antonello Righi che hanno battuto in 2 set (6-1, 6-4) le bolognesi, ‘vendicando’ la sconfitta patita da Sandra Cogliani nel singolo di apertura.