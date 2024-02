Cmb verso un nuovo sviluppo: "Puntiamo sulla sostenibilità"

Cmb approva il Piano Industriale e di Sostenibilità 2024 – 2026 aprendosi a una nuova fase di sviluppo: a fine 2026, la cooperativa punta a realizzare un giro d’affari intorno al miliardo di euro, registrando il valore più alto mai raggiunto nella sua storia e raggiungendo nel triennio quasi 2,9 miliardi, di cui circa il 12% all’estero. Il Piano industriale prevede una crescita sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista sociale, della sicurezza e dell’ambiente. Cmb si confermerà tra le prime imprese di costruzioni italiane e punterà sulle sue specializzazioni nel progettare, realizzare e gestire edifici complessi, ospedali e infrastrutture, rafforzando il ruolo di partner per i clienti nel processo di transizione climatica ed energetica. Tali obiettivi sono supportati da un portafoglio ordini di quasi 3,5 mld di euro. "Siamo in grado di garantire un’offerta integrata dalla progettazione, alla realizzazione e manutenzione dell’opera – afferma il presidente Carlo Zini -. Il modello di business è stato sviluppato con l’obiettivo di ottimizzare i risultati in termini di qualità, rispetto di costi e tempi e di sostenibilità economica, sociale e ambientale". Inoltre, al fine di rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità, l’impresa ha avviato un progetto volto alla definizione della propria strategia ESG (Environmental, Social e Governance) con l’inserimento degli obiettivi individuati all’interno del Piano. "Oltre all’integrazione della sostenibilità nel modello di Governance aziendale, sono stati inclusi i principali temi considerati rilevanti per la Cooperativa: la salute, il benessere e le pari opportunità per le persone, la valorizzazione del rapporto con il territorio; la tutela dell’ambiente verso la transizione energetica e l’implementazione di sistemi di economia circolare, oltre allo sviluppo di una catena di fornitura sostenibile. Le politiche di sviluppo delle risorse umane puntano al benessere e alla soddisfazione dei dipendenti, con l’obiettivo di generare un equilibrio tra gli scopi dell’impresa e la motivazione delle sue persone, al fine di incrementare le performance, migliorare l’ingaggio e rafforzare la retention del personale. Nel prossimo triennio, anche per gli obiettivi di crescita fissati, si prevede una significativa evoluzione dell’organico, che si concretizzerà con l’assunzione di 150 persone a livello di Gruppo". In occasione della presentazione del Piano è stato inaugurato il ‘Cmb FitClub’, palestra riservata a soci e dipendenti e finanziata col contributo della presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia grazie al bando #CONCILIAMO.