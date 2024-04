Colombaro, che impresa con la Coppa per mister Antonelli

La notte è stata insonne ma ne è valsa la pena. E’ un vero e proprio capolavoro quello compito giovedì a Savignano dal Colombaro, che grazie al successo nella Coppa di Prima sul Daino è tornato 8 anni dopo in Promozione. Ottavi in campionato e fuori dai playoff, gli orange di mister Stefano Antonelli (quarta promozione in carriera dopo quelle Pavullo e Castellarano) da due mesi hanno messo il focus sulla Coppa. "Fra ammonizioni invertite e squalifiche assurde – sorride mister Antonelli, al terzo anno dopo essere subentrato in corso a ottobre 2021 al posto di Obici – nelle ultime due gare di Coppa ce ne sono successe di tutti i colori, ma i ragazzi sono stati fantastici. Per gran parte dell’anno, fra infortuni e problemi di lavoro, ci siamo allenati in 13, 14 ma nessuno ha mai mollato. Per questo è stata una grande impresa, anche se non mi nascondo: in campionato avremmo dovuto fare molto meglio, all’andata eravamo terzi e mi assumo io la responsabilità. Però sono fiero di aver portato uno stile di gioco, provando a giocare la palla, che alla lunga ha pagato con ben 14 giocatori diversi a segno. Il futuro? Presto parleremo con la società, anche se la Promozione è un salto molto ampio. Intanto voglio fare due dediche: alla mia famiglia e a mia moglie Marcella che mi sopporta e supporta e a Mario, un amico che ho perso due anni fa".

Davide Setti