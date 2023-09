Coltellata al volto Ferito un 45enne

Un litigio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ieri, in via Ippolito Nievo a Modena. Un uomo, infatti, è stato ricoverato all’ospedale apparentemente in gravissime condizioni a causa delle ferite che gli erano state inferte al volto con una lama. Una volta all’ospedale le sue ferite si sono fortunatamente rivelate meno gravi del previsto: rimarrà nel reparto di Osservazione breve intensiva e presto potrebbe essere dimesso dall’ospedale. Sul posto oltre ai sanitari anche la polizia di Stato e la Scientifica.

I due, coinquilini, pare siano arrivati al violento scontro dopo un litigio. Sono entrambi di nazionalità tunisina.