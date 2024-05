Comcor deve arrendesi a un ottimo Verona

COMCOR MODENA

0

VERONA

3

MODENA: Scerrato, Ferri, Guevara, Pompilio, Russo, Moronta, Vasquez (Tamburini), Lambertini, Campazzi (Bianchi) Lanciatori: Dall’Olio (rl.4, lanci 95, Perdente), Campanella (rl.2, lanci 41), Infante J (rl,2, lanci 15). Punti: MO 000 000 000 p.0, bv,3. VER 101 010 000 p.3, bv,11

VERONA: Lanciatore Aldegheri (rl,8, lanci 89, Vincente).

Amara sconfitta con tutti gli onori delle armi per una Comcor Modena ancora febbricitante. Lo scontro sul monte di lancio ha visto Pisano cambiare le carte in tavola, con fiducia a Dall’ Olio come partente, opposto a un grande pitcher come Aldegheri, concedendo solo 3 battute. Al contrario Modena ha sofferto nel tentativo fallito di mettere al muro una grande squadra come Verona. Gli ospiti partono subito al primo attacco con un punto, Modena reagisce senza risultato, anzi incassa un secondo punto alla fine della terza ripresa su errore degli interni. Sul due a 0 prova a bloccare Aldegheri, che controlla da campione la partita senza spazio alla riscossa di Modena, che porta uomini in seconda base senza la valida per accorciare e incassa il terzo punto al 5° ripresa, su errore degli interni. Solo 3 battute valide confermano spazi di miglioramento per un team alla ricerca di una identità. La strada della grande riscossa in questo torneo appare alla portata, ma urge lavorare ancora di più in attacco, anche se il vero tallone di Achille diventa il monte di lancio: la rosa ristretta per difendersi in gara uno italiano, condiziona anche gara due con lo straniero: la Comcor tutta giovane ha bisogno di una lenta maturazione per crescere, non bastano volontà e tenacia. Ottimo il debutto di Tamburini interbase con Bianchi esterno. Gara Due di sabato sera è stata sospesa per pioggia si recupera sabato 1 giugno.

La giovane promessa gialloblù Infante Junior, pitcher, è convocato a Codogno nella nazionale sperimentale under 23, dal manager della nazionale maggiore Mike Piazza, nel torneo estivo Internazionale in Olanda, con atleti tutti italiani.

Giorgio Antonelli