Comcor, ultimo test a Rimini con l’arrivo di Vasquez in più

Ultimo test precampionato per la nuova Comcor Modena baseball linea green. I ragazzi del manager Pisano sfidano oggi a Rimini la compagine bianco rossa. E’ una vera prova generale prima del debutto, con un test su due gare. In settimana da Caracas è arrivato a Modena l’interbase Vasquez (utility - pitcher) stella venezuelana per una nuova rosa a cerca di identità. Finora i test di Reggio Emilia, S. Baganza e ancora Reggio Emila, con gialloblu battuti a Parma domenica per 4 a 3, sono sempre stati giocati con formazioni tutte sperimentali. Con programma dei tecnici di massima rotazione di atleti vecchi e nuovi nei vari ruoli, senza nessun problema di vittoria o sconfitta. Il team non è al top, causa preparazione in palestra senza diamante per lavori in corso. Note liete gli inserimenti dell’esterno Jose Guevara, difesa e attacco, alla pari della nuova entry Andreas Vasquez. "Sono felice giocare a Modena in un team molto giovane e ambizioso - dice l’interbase - sono pronto e stimolato a far bene per mettermi in luce sia come interno che in attacco - continua - questa è una occasione da spendere al meglio per la mia carriera nel baseball italiano" Come anticipato, i gialloblu sono in fase rodaggio, basilare la doppia gara di oggi, con, manager e coach che giocheranno a carte scoperte sui ruoli, per una rosa tutta da amalgamare in attesa di maggio. Intanto dagli Usa, college Missouri l’esterno Bianchi, oltre all’ interno Tamburini college Wisconsin. Doppio test utile per i tecnici quindi, in un girone di ferro con i grandi favoriti Collecchio e Verona.

Giovanili. Note molto liete dai ragazzi: nella prima uscita stagionale è arrivata la medaglia oro nel torneo Citta di Parma della "Under 12", con manager Martinelli, coach Lancellotti e Melchiorri.

Giorgio Antonelli