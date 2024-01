"Come sindacato siamo orgogliosi del lavoro svolto dagli agenti"

"I principali punti della città ritenuti ’caldi’, come ad esempio la stazione della autocorriere, Matteotti, Erre-Nord, sono presidiati con continuità esclusivamente dalla Polizia Locale. Così come ’il posto integrato di polizia’ alla stazione delle corriere e decantato come eccellente esempio di collaborazione tra le forze di Polizia anche in ogni ’patto per al sicurezza’, è presidiato solamente dalla Polizia Locale. Gli agenti oltre a garantire alcuni servizi ai cittadini sono a disposizione dalle 7.45 alle 18.45 dal lunedì al sabato, occupandosi anche di raccogliere le denunce dei cittadini: infatti l’apertura dell’ufficio denunce è garantita solo dalla Locale". Cosi il S.U.L.P.L, il Sindacato della Polizia Locale interviene sull’aggressione ai danni dello studente, facendo presente come da oltre un decennio gli autisti SETA si rivolgono quasi quotidianamente alla Polizia Locale quando sono in difficoltà o quando ci sono persone che non rispettano le regole, disturbano e commettono reati sui loro mezzi. "E’ quello che hanno fatto anche mercoledì trovando prontezza, disponibilità e professionalità - sottolinea il sindacato - uno dei due agenti intervenuti, assunto da alcuni mesi, ancora senza uniforme, arma e strumenti di autotutela ha soccorso immediatamente il giovane aggredito tamponando le feriti prima dell’arrivo del 118, mentre l’altro faceva chiudere le porte all’autista per evitare l’accoltellatore si allontanasse, poi sono arrivati altri colleghi in supporto, concludendo brillantemente l’intervento che è terminato molte ore dopo con la traduzione al carcere di Sant’Anna dell’aggressore. IL SULPL è orgoglioso, come siamo certi che lo saranno anche molti cittadini, degli operatori che continuano a prestare servizio per la città, nonostante gli scarsi riconoscimenti".