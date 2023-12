"Commissariato, rinforzi negati"

"Inascoltati" gli appelli per potenziare gli organici della Polizia di Stato al Commissariato di Mirandola. Secondo il Siulp nella Città dei Pico non arriveranno nuovi agenti. "Come già comunicato nelle scorse settimane, le preoccupazioni del sindacato – fa sapere il sindaco Alberto Greco – sono esattamente le stesse dell’amministrazione comunale. Auspichiamo che il Ministero destini nuovo organico al Commissariato di Mirandola per rimpiazzare i pensionamenti". Unite nel sostegno al sindacato forze maggioranza e di opposizione in Consiglio comunale. "Dalle ultime dichiarazioni degli stessi sindacati di polizia – chiosa la segretaria Pd di Mirandola Anna Greco – pare che delle nuove assegnazioni comunicate alla provincia di Modena qualche settimana fa, non arriveranno a Mirandola nemmeno le sostituzioni dei pensionamenti. Il Commissariato di Mirandola, che era l’unico a non aver ricevuto nessun agente in più dal 2022, nemmeno stavolta sarà tenuto in considerazione, anzi sembra non venga nemmeno garantito il turn over". E’ esteso dunque il malcontento per una situazione che pare non trovare giustificazione, anche alla luce dei ripetuti episodi di vandalismo, microcriminalità giovanile e furti che stanno punteggiando il territorio. Poi, è ancora irrisolto il problema della sede del Commissariato sul quale il sindaco ha fatto sapere con una nota che "l’Amministrazione resta a completa disposizione della Polizia per un confronto volto ad aggiornare il sindacato in merito agli sforzi compiuti dalla Giunta per sbloccare quanto prima i lavori al futuro Commissariato di PS (ex GIL) e distaccamento della Polizia Stradale. Un piano modificato e potenziato per consegnare una sede completa e moderna". Parole che hanno provocato la reazione della segretaria Pd. "Il quadro è abbastanza confuso – dice Anna Greco –. Noi pensiamo che visto il blocco del cantiere dell’ex GIL, debbano essere ricercati e in fretta spazi alternativi".

