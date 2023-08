Comune di Carpi, 25 assunzioni

Sbloccate le assunzioni per il Comune di Carpi che prevede per il 2023 complessivamente 25 nuove entrate. Si parte dalla ricerca di tre ‘istruttori direttivi tecnici’ da assumere a tempo pieno e indeterminato, per il settore ‘Opere pubbliche – Manutenzione della città’, a copertura di altrettanti posti rimasti vacanti: le figure richieste devono avere la laurea in ingegneria o architettura. La selezione sarà fatta secondo la "procedura dell’interpello", ossia possono partecipare soltanto i soggetti inseriti nell’elenco degli idonei approvato alla fine d’una prima fase selettiva e pubblicato un mese fa: chi, fra costoro, è interessato al bando, disponibile sul sito dell’Unione che cura il procedimento, ha tempo fino al 21 agosto. "Finalmente – commenta Mariella Lugli, assessora al Personale – dopo che il Governo ha modificato i decreti che avevano bloccato le selezioni, noi siamo ripartiti con la ricerca di personale rispetto al fabbisogno 2023-2025 approvato dalla Giunta comunale. A breve pertanto seguiranno altri avvisi e bandi, per coprire altri posti".