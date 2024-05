"Con Dsv meno traffico sulla via Giardini"

"L’insediamento di un’azienda come DSV, che è tra le più importanti al mondo nel settore della logistica integrata, conferma innanzitutto come Maranello continui ad attirare importanti investimenti nel suo comparto trainante, quello dell’automotive. L’Amministrazione dà dunque il benvenuto alla DSV, con la quale si è confrontata fin dalle prime fasi del progetto affinché ci fossero le condizioni adeguate per svilupparlo". Così il sindaco di Maranello Luigi Zironi a proposito dell’annuncio dell’accordo per l’acquisizione, da parte di DSV, di un’area che consolida la propria presenza immobiliare in Italia e, in particolare, in una zona, quella del modenese, strategica per supportare il distretto della Motor Valley emiliana. L’operazione, del valore complessivo di circa 100 milioni di euro – e a completamento delle altre presenze territoriali nel territorio emiliano – consentirà di ampliare l’attuale foothprint fino a raggiungere una superficie totale di 100mila metri quadrati coperti a servizio del solo distretto automotive. "Il nuovo stabilimento – aggiunge Zironi - rappresenta per la nostra città, e non solo per l’area in cui sorgerà, un’ulteriore opportunità di sviluppo attento alla sostenibilità, sia sul piano urbanistico che su quello della mobilità". La zona verrà infatti riqualificata e riordinata, la nuova struttura potrà contare su standard edilizi all’avanguardia e il previsto miglioramento sulla movimentazione delle merci per le aziende maranellesi porterà ad una riduzione del traffico pesante lungo un asse come la Via Giardini. E dalla decongestione di quell’area trarrà beneficio la circolazione viaria e stradale di un intero quadrante della città. "Il nostro gruppo ha la mission di gestire la logistica con lo sguardo rivolto verso il futuro, quindi investiamo in tutto il mondo in strutture moderne ed ecologiche", ha detto invece Davide Uracchi, managing director di Dsv Solutions s.r.l.

Stefano Fogliani