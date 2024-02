Con "Ivisionatici" arriva il contest per artisti emergenti

Domani e domenica, presso Centrale 66 a Modena, si terrà la tappa emiliana della terza edizione de Ivisionatici Music Festival, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale Ivisionatici con il patrocinio del Nuovo Imaie, e la media partnership di Rai Radio Live Napoli, di Radio City4You e di Radiamo Web Radio. Anche quest’anno il contest sarà itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano, Modena, Bologna, Lecce e Palermo. In occasione delle semifinali, sul palco di Centrale 66 si esibiranno circa 70 artisti emergenti, che verranno valutati da una giuria di qualità composta il 24 febbraio dalla giornalista de Il Resto del Carlino Valentina Reggiani, dalla giornalista della Gazzetta di Modena Paola Ducci, dalla giornalista di Modena Today Annalisa Servadei, dallo speaker radiofonico Massimo Di Bernardo e dal cantautore e vocal coach Ruggero Ricci.

Il 25 febbraio, invece, saranno presenti in giuria il duo Opposite, lo speaker radiofonico Sonny Ve, la giornalista di Modena Today Annalisa Servadei e lo speaker di That’s Radio Amanzio Marras. Entrambe le semifinali verranno presentate dallo speaker di Radio Bruno e presentatore Giordano Vaccari. Durante la tappa di Modena, si esibiranno in qualità di ospiti musicali il duo delle Opposite e la cantautrice Veronica Di Nocera che presenterà alcuni dei brani che faranno parte del suo primo EP, in uscita ad aprile. Inoltre, durante tutte le tappe del contest verrà promossa una raccolta fondi per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Retake, presente in loco. Lo scopo de Ivisionatici Music Festival è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della scorsa edizione, infatti, è stato di oltre 30.000 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione Iscrizione.