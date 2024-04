Concerti per la pace domani sera alle 21 in Duomo

È un concerto da non perdere quello in programma a Mirandola domani sera alle 21 in Duomo. Il Coro Città di Forlì, il Coro Città di Meldola e l’Orchestra Sezione Aurea presentano "Gloria RV 589" di Antonio Vivaldi. Ad eseguire una delle opere più avvincenti del musicista veneziano, insieme alle orchestre dirette dal maestro Omar Brui, saranno Elena Alfieri, soprano, Anna Pieri, contralto. L’iniziativa,

ad ingresso libero, è organizzata da Assonanza, l’Associazione Scuole di Musica Emilia-Romagna.