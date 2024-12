Concerto di Natale a Modena: gli studenti del liceo Carlo Sigonio ricordano Adele

Gli studenti del liceo Carlo Sigonio di Modena si sono esibiti martedì sera a Scandiano (Reggio Emilia) in un Concerto di Natale in memoria di Adele, ex studentessa tragicamente scomparsa tra il 4 e il 5 giugno. Il ricavato della serata è stato destinato alla creazione di una sala di registrazione all’interno del liceo, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli studenti dell’indirizzo Musicale.

"Abbiamo deciso di organizzare questo evento – spiega Francesca Nascetti, docente di canto e referente del concerto – non solo per ricordare Adele, che rimane sempre nei nostri cuori, ma anche per far sentire alla sua famiglia la nostra vicinanza in questo primo Natale senza di lei".

La serata, molto intensa, è trascorsa tra ricordi e musica: l’arte che Adele amava profondamente. "Hanno partecipato studenti ed ex studenti del liceo Musicale – continua la prof.ssa Nascetti –. L’invito è stato rivolto a tutte le classi, ma non tutti hanno aderito, temendo di non riuscire a gestire le emozioni o il vuoto che avrebbero potuto provare durante il concerto. Per chi si è esibito è stato sicuramente difficile mantenere la concentrazione".

Gli studenti, accompagnati dai docenti di strumento, hanno proposto un repertorio di brani di musica colta, alternati a melodie natalizie. Erano presenti alla serata anche il coro degli specialisti di cui Adele faceva parte, i suoi compagni di classe e i professori con cui aveva un legame speciale. La prof.ssa Piccinini, insieme ad alcuni studenti, ha aperto e condotto la serata, dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti della mamma di Adele.

Durante il concerto sono state lette alcune struggenti poesie scritte dagli studenti. Una di queste, particolarmente significativa, ha dato il titolo all’intera serata, suggellando il legame tra musica, arte e ricordo. "Il concerto è stato un successo – conclude la prof.ssa Nascetti – con due ore e mezza di musica che hanno coinvolto il pubblico. Nei giorni precedenti all’evento, altri studenti si sono uniti a quelli già previsti, desiderosi di dare il proprio contributo suonando o cantando brani che avevano nel loro repertorio".