Concerto lirico in auditorium

Oggi a partire dalle 17 presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli in via Pia, il Circolo Amici della Lirica presenta: “Liricamore”, concerto lirico giunto alla sua 12^ edizione. Il soprano Nadia Ponte e il tenore Luca Pacini, accompagnati al pianoforte dal Maestro Claudia Rondelli, eseguiranno alcune fra le più famose e conosciute arie tratte dal repertorio melodrammatico italiano e non solo. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della ‘’Rassegna in Auditorium 2023’’ a cura del Comune di Sassuolo. Entrata libera con prenotazione obbligatoria mediante whatsapp o telefono al 335.5348.339.