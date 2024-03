Concordia, due scontri in 24 ore: un uomo trasportato con l’elisoccorso

Due pericolosi incidenti a Concordia. Il primo è avvenuto poco dopo le 21.30 di sabato lungo via per Mirandola, all’altezza dell’incrocio con via Verdi e via Togliatti, in pieno centro abitato. Un’auto di grossa cilindrata, Bmw, che procedeva in direzione Mirandola verso Concordia, che aveva effettuato poco prima una serie di sorpassi azzardati ad alta velocità nonostante la limitazione imposta, condotta da un giovane moldavo, ha urtato quasi frontalmente con violenza un’utilitaria che procedeva in senso opposto su cui viaggiava un giovane del posto intento a svoltare alla sua sinistra verso via Vivaldi. Per la velocità la vettura investitrice ha proseguito la sua corsa ancora per qualche decina di metri, arrestandosi contro un platano che delimita una pista ciclabile che corre lungo il cimitero. Immediati i soccorsi da parte della Polizia Locale giunta sul posto con una pattuglia impegnata in quelle ore a presidio del ponte sul Secchia, della Croce Blu e del 118 intervenuto con l’elisoccorso e i volontari dei Vigili del Fuoco di Mirandola che stavano transitando in quel momento, i quali hanno estratto dall’abitacolo il giovane moldavo rimasto bloccato dalla portiera. Il moldavo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Baggiovara. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva ma non è in pericolo di vita. Nel primo pomeriggio di ieri, poi, verso le 14.00 altro incidente lungo via Martiri, in località Villanova, poco prima della rotatoria della tangenziale che immette verso via per Vallalta. L’incidente sarebbe stato provocato volontariamente dal conducente di una Citroen Picasso, che ha mandato fuori carreggiata oltre il new jersey una utilitaria Fiat 500, da un sessantaseienne del posto, intento a fare manovra per immettersi sulla rotatoria e recarsi in paese.

Da dietro è sopraggiunto a forte velocità la Picasso che ha letteralmente fatto ribaltare l’utilitaria, il cui conducente è stato trasportat dall’ambulanza all’ospedale di Carpi a seguito dei numerosi traumi riportati.

