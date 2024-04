Concorso per cori, la sfida si prepara

Si svolgerà a Carpi, dal 3 al 5 maggio, la terza edizione del concorso nazionale per cori ‘Giuseppe Savani’, organizzata da AERCO-Associazione Emiliano Romagnola Cori APS. A inaugurare la manifestazione, sarà, il 3 maggio, in auditorium San Rocco, il ‘Festival non Competitivo’, mentre il giorno dopo, in teatro comunale, inizierà il concorso vero e proprio. Le prime due categorie a competere sono ‘Gospel-Spiritual-Pop’ e ‘Popolare’, con 18 gruppi in gara, provenienti da tutta Italia. Domenica 5 maggio ci sarà la seconda giornata competitiva con le categorie ‘Voci miste’ e ‘Voci pari-Voci Bianche’, con 18 gruppi a gareggiare. Alle 17, la fase finale con il ‘Gran Premio’. I migliori di ogni categoria, si sfideranno per aggiudicarsi il premio.