Confesercenti: "A Roma incontro molto positivo sulla Cispadana"

Confesercenti Area Nord guarda all’incontro in videoconferenza tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Stefano Bonaccini come al classico bicchiere mezzo pieno. "È per ora una mezza soddisfazione, ma pure il segno tangibile che qualcosa si sta finalmente muovendo" afferma il direttore Confesercenti Area Nord Mauro Bega. "La realizzazione della Cispadana è comunque legata alla riassegnazione della Concessione a Società Autostrada del Brennero spa della tratta A22 che scade nel 2024 e perciò, al di là dei buoni propositi annunciati, Confesercenti Area Nord, fino a quando (visti i precedenti) non vedrà la messa in opera del cantiere – aggiunge Bega - non potrà essere soddisfatta". L’arteria, di cui se ne parla da una sessantina d’anni collegherà l’Autostrada del Brennero a Ferrara.