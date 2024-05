Confronto in palestra tra i tre candidati

Il Comune di Pievepelago, l’unico in Appennino con tre candidati di liste civiche. Le associazioni Lapam Confartigianato, CNA, Confesercenti, Confcommercio hanno organizzato un incontro per conoscerli meglio. Stasera alla palestra di Pievepelago, alle 20.30. Si confronteranno i tre candidati: Stefania Tognarelli (40 anni, la prima donna a candidarsi a sindaco del paese, per la lista ‘La valle nel cuore’), Italo Nesti (69 anni, che già ricoprì tale carica dal 1995 al 2004, per la lista ‘CambiAMO il Pelago’) e Corrado Ferroni (64 anni, che corre per il quarto mandato di sindaco.