"Conosciamo il territorio in ogni angolo. Ma ora dobbiamo fermare il suo declino"

"Come segretario e capolista di questo gruppo, sono orgoglioso di presentare la lista dei candidati consiglieri per la Lega Carpi. Uomini e donne capaci, volenterosi e determinati a fornire le proprie competenze a disposizione tutta la coalizione a sostegno della nostra candidata del centrodestra, Annalisa Arletti". Con queste parole Giulio Bonzanini ha introdotto, nella sede elettorale di corso Cabassi, i candidati della lista della Lega Carpi che sostiene, insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia e alla civica ‘Carpi protagonista’, la candidata per il centro destra Annalisa Arletti. "Ringraziamo Annalisa per la grande motivazione rinnovata in questa occasione – ha proseguito Bonzanini – e non possiamo che essere grati per la presenza e il supporto del nostro segretario provinciale Guglielmo Golinelli, che ha ribadito l’impegno e l’affidabilità della Lega sul territorio, dove esprime amministratori capaci e una classe dirigente giovane e competente, pronta ad essere confermata dal voto dell’8 e 9 giugno, tanto nei comuni della Bassa, così come in quelli delle Terre d’Argine". Hanno concluso la presentazione i componenti del direttivo di sezione: Claudio Pedretti, Claudia De Minico e Luigi Gilioli. "Le colonne portanti di un gruppo locale che lavora e conosce il territorio – ha aggiunto il segretario – dal centro storico alle frazioni, in tutte le sue tipicità da difendere e nelle criticità da migliorare, per archiviare un periodo di lento ma colpevole declino di una Carpi che merita un’alternanza rispetto ad un Pd che si è rivelato incapace".