"Consegno libri a domicilio a Frassinoro: mancano biblioteche attrezzate"

Assistente in uno studio odontoiatrico per lavoro, consulente di libri per passione. Lara Brivio, trentenne e mamma di Arianna da poco più di un anno, ha messo a frutto la maternità per costruire un servizio di consulenza libraria dedicato all’infanzia. Dapprima ha cercato un partner editoriale, trovandolo nella piccola casa editrice della Repubblica di San Marino, Gaby Books, poi ha perfezionato il suo modello di proposta culturale allargandolo alle comunità dei comuni di Frassinoro e Montefiorino e caratterizzandolo con laboratori e letture animate. "In montagna non abbiamo biblioteche attrezzate e spazi adibiti a ludoteca, pertanto anche nelle attività più banali occorre metterci… tanta creatività".

Creatività al servizio di chi? "Di chi ama la lettura, di chi crede che oltre alla televisione e ai videogiochi ci sia tanto di più, di chi vuole educare una nuova generazione di persone pensanti, dotate di senso critico, e per questo non manipolabili. In definitiva, pensando alla mia montagna, di nonne e mamme arrembanti e coraggiose che mi chiamano trovando interessanti le mie proposte".

Come lei..

"Forse. Di sicuro vivere a Madonna di Pietravolta, 40 abitanti residenti, è un atto di amore incondizionato, di fede. Qui mi sono costruita la mia famiglia. Se sono in questo lembo di appennino lo devo a mia madre che a 19 anni ha scelto di lasciare il Canada per tornare a Frassinoro ad assistere sua nonna. Nella vita non tutte le scelte si fanno per convenienza economica".

In cosa consiste la sua offerta culturale?

"Consiglio e vendo libri a domicilio dal catalogo di Gaby Books. A seconda delle richieste, e partendo sempre dai libri, mi diverto a costruire laboratori e letture"