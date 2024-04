Consiglio comunale, svolta digitale: "La pandemia ci ha costretto a reinventare il nostro ruolo"

Migliorare l’efficienza e l’efficacia del Consiglio comunale, anche alla luce dell’esperienza sviluppata in questi ultimi anni con l’introduzione di nuove piattaforme e sistemi digitali nell’attività dell’assemblea. Sono gli obiettivi delle modifiche al Regolamento del Consiglio e allo Statuto comunale approvate all’unanimità nella seduta di giovedì scorso.

"La pandemia – ricorda il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi – ci ha costretto a reinventare, per alcuni aspetti, il ruolo del Consiglio a servizio della città e grazie alla struttura comunale è stato possibile introdurre innovazioni che trovano ora una formalizzazione puntuale e coerente grazie a una revisione completa e a un aggiornamento dei testi che è stato possibile grazie alla grande disponibilità di tutto il Consiglio".

Per Poggi si tratta di "un importante e doveroso atto che ci permette di consegnare a chi verrà dopo di noi un Consiglio più efficace e più efficiente. Con alcuni punti di riferimento: la centralità del consigliere, la tutela delle minoranze, l’autonomia dell’assemblea, l’attualizzazione normativa, l’introduzione del digitale, la semplificazione. Consegniamo inoltre al nuovo Consiglio – sottolinea il presidente - la consapevolezza politica che ci sono alcuni strumenti che devono essere ulteriormente migliorati, ma è giusto che sia chi ci sarà a studiare come".

Tra le novità principali c’è sicuramente la semplificazione delle comunicazioni con i consiglieri che ora riceveranno convocazioni e inviti per posta elettronica certificata: le uniche raccomandate saranno quelle subito dopo l’elezione per la convocazione alla prima seduta. Con lo stesso obiettivo si conferma e si regolamenta lo streaming delle sedute del Consiglio in presenza, con le garanzie di legge sulla riservatezza ma anche la possibilità di riprese audiovisive per gli organi d’informazione (vietate invece quelle private), mentre per le commissioni rimane anche la possibilità per i consiglieri di collegarsi a distanza.

Anche per i lavori delle commissioni viene prevista la registrazione integrale per il verbale, come già avviene per le sedute del Consiglio dove ora il regolamento è stato aggiornato con l’introduzione del voto elettronico nelle votazioni. Per le commissioni, i cui presidenti ora potranno partecipare alla conferenza dei capigruppo, si definisce in modo puntuale il meccanismo per la loro composizione rispettando la proporzionalità dei voti dei gruppi consiliari.

All’articolo 17 ora si precisa che se una delibera viene licenziata dalla commissione con la richiesta di modifiche, si prevede il rinvio agli uffici che l’hanno istruita: qualora le modifiche dovessero ottenere parere tecnico negativo, l’iter della delibera si riterrebbe concluso e non approderebbe in Consiglio.

Nel caso di proposte di delibere avanzate dai consiglieri comunali ora non servirà più il voto della maggioranza della commissione per sottoporla ai dirigenti competenti per i pareri tecnici e successivamente alla discussione in Consiglio, ma basterà il via libera dei due quinti (il 40 per cento) dei componenti.