Consumo responsabile, premiati gli studenti dell’Iti Corni

Venerdì scorso si è tenuta a Piacenza nella prestigiosa sede dell’Università Cattolica del "Sacro Cuore" la finale regionale del concorso BellaCoopia, indetto dalla Lega delle Coperative per promuovere lo spirito imprenditoriale e l’ideazione di progetti innovativi e sostenibili nelle scuole. La finale ha visto un’altra duplice vittoria dell’Istituto Tecnico "F. Corni" di Modena: già vincitore a maggio nella finale provinciale di due premi, ha replicato la prestazione aggiudicandosi il primo premio per il miglior progetto "Consumo Responsabile" e quello per la miglior presentazione. Gli allievi delle classi IV e V Elettronica accompagnate dei docenti Enrico Artioli e Francesco Melchionna, hanno vinto i premi costituendo una start-up e producendo un dispositivo elettronico per il monitoraggio dei consumi elettrici.

Oltre all’ITI Corni, hanno partecipato alla manifestazione le scuole di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Imola, tutte hanno presentato con passione le loro idee imprenditoriali davanti a una giuria di esperti e a un pubblico attento, dimostrando competenze trasversali, conoscenze e spirito imprenditoriale. La diversità e la qualità delle proposte ha reso la competizione avvincente, coprendo settori che vanno dalla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnica, ai servizi alla persona. In conclusione, la finale del concorso Coopstartup BellaCoopia è stata un successo, evidenziando tra l’altro il talento e la dedizione degli studenti dell’Istituto Tecnico "Corni"; il premio non è stato solo un riconoscimento per il loro impegno, ma anche un incoraggiamento a perseguire con determinazione il loro progetto imprenditoriale. L’entusiasmo generato da questo evento sottolinea poi l’importanza di sostenere e incoraggiare la prossima generazione di imprenditori modenesi.