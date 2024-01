Controlli polizia, stazione al setaccio

Prosegue l’attività di controllo del territorio. Al servizio, previsto in un’ottica di prevenzione, hanno concorso pattuglie del Commissariato di Carpi, della Polizia Locale Unione Terre d’Argine, e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata riservata alla zona che insiste sulla stazione ferroviaria, e alle vie immediatamente limitrofe; pattuglie appiedate, inoltre, hanno perlustrato il Parco della Resistenza e il Parco delle Rimembranze e sono stati effettuati posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari in via Nuova Ponente. Complessivamente sono state identificate 119 persone, di cui 49 straniere.