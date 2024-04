Coopernuoto, sfida impossibile con Rari Nantes

Turno tra sfide impossibili, e spareggi salvezza, per la modenesi di pallanuoto di serie C: la sfida impossibile è quella che attende la Coopernuoto Carpi, che alle 20 riceve alla Campedelli l’imbattuta Rari Nantes Bologna: i felsinei dominano il girone con l’impressionante media di 16 reti fatte, e solo 5 subite a partita, e come si dice nell’ambiente, “giocano un altro sport”, ma la Coopernuoto non ha nulla da perdere, per provare a render dura la vita ai bolognesi. Nello stesso girone, altra sfida tra lo Sterlino Bologna ultimo in classifica, ed il Penta Modena, che lo precede con quattro punti di vantaggio, e l’obbligo di vincere per riaprire il discorso salvezza. Nell’altro girone, trasferta trevigiana per l’Onda Blu Formigine, impegnata a Preganziol: solo una vittoria potrebbe permettere ai formiginesi di pr sperare nella salvezza.