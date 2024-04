Coppa Velez, Pro Patria beffata. Montale ko a Imola e saluta la C1

Sfuma ai rigori il sogno della Pro Patria San Felice di alzare la Coppa Velez. A San Lazzaro di Savena nella finalissima del torneo che vedeva al via tutte le squadre emiliano romagnola di C1, C2 e D la spunta il Saturno Guastalla, che dopo lo 0-0 sia dei tempi regolamentari che dei due supplementari da 5’ ciascuno è più preciso ai rigori vincendo 4-3. La squadra di Greco, che era priva di Asamoui, Salerno e Garofalo, oltre che di Castejon, aveva cominciato bene con la trasformazione di Guerra, ma poi ha pagato gli errori di Stradi e Spatari. Questa la sequenza dei rigori: Guerra gol, Avena parato, Stradi parato ,Esposito gol, Sparari parato, Corso gol, Gaglio gol, Orru gol, Quaquarelli gol, Mingione gol. In Serie C1 epilogo amaro invece per il Montale, che perde 7-6 a Imola la gara secca di playout sul campo dei Rossoblù Imolese (cui bastava anche il pari dopo i supplementari) e dopo 2 stagioni retrocede in C2. "C’è grande rammarico - spiega il ds Luigi Frigieri - perché ce la siamo giocata fino alla fine, poteva finire in qualsiasi modo ma alla fine loro hanno segnato un gol in più". Giocherà invece sabato 20 il Sassuolo la finale playoff col X Martiri che vale l’accesso alla fase nazionale per la B, col primo turno (11 e 25/5) contro una squadra marchigiana.

d.s.