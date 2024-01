Corsa a sindaco, spunta il nome di Stefano Toscani

La ricerca del candidato del Pd e alleati per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative si va arricchendo di altre ipotesi di nomi. L’ultimo in ordine di tempo ad essere spuntato è quello del dottor Stefano Toscani, già primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e del Dipartimento che ha gestito le maxi-emergenze Ausl dell’ultimo decennio, dal terremoto del 2012 che ha colpito l’Area Nord modenese, durante il quale è stato nominato Referente medico per la Protezione civile, alla pandemia per Covid-19, passando per l’alluvione del 2020 e il complesso e straordinario coordinamento del piano di emergenza di Modena Park, il concerto-evento di Vasco Rossi del luglio 2017.

In pensione dalla fine del 2022 il suo nome sarebbe stato calato come candidato da sondare durante un incontro tra Pd locale e una delegazione di Azione, guidata dal coordinatore di zona Riccardo Zaccarelli. L’interessato, dopo che si è rincorsa la voce si è chiuso nel riserbo più assoluto, ma finora non sono giunte smentite che il suo nome sia tra quelli che riscuotono il maggior gradimento di una certa parte della coalizione. L’altro nome in campo resta quello di Carlo Bassoli, "rampollo" di razza, figlio di un ex assessore (il padre) di Celso Gherardi e di una ex assessora (la madre) di Sauro Secchi.

Alberto Greco