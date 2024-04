Corsa ai playoff in serie B, in lizza Kerakoll e Villa d’Oro

La pallavolo minore modenese si avvicina ai primi verdetti stagionali: se nei tornei Nazionali, ed in serie D maschile, siamo all’ultimo mese di campionato, in serie C maschile femminile, ed in serie D femminile, siano alla penultima giornata di regular season, e già dalle sfide odierne potrebbero uscire alcuni verdetti. Tornando ai campionati Nazionali, fari puntati sulla B maschile, dove è in atto una vibrante volata tra Viadana, questa sera impegnata ad Asola, Kerakoll Sassuolo, e National Villa d’Oro, staccate rispettivamente di un punto e di due: i rossoneri di Barozzi hanno il compito più difficile, dovendo far visita alla Bombonera ad una AMA S.Martino lanciatissima, e reduce da otto vittorie, ma anche il derby sassolese del PalaPaganelli alle 18.30 tra Kerakoll e Malagoli Tensped spezzanese è ricco d’insidie. Più equilibrate le altre sfide delle modenesi, con Univolley Carpi e Moma Anderlini in casa, rispettivamente con Ongina alle 17.30 e con Benacus alle 18, ed il Modena volley a caccia di punti facili a Piacenza. In B1 femminile doppia difficile trasferta per le modenesi: proibitivo il compito della BSC Sassuolo impegnata a Garlasco, terzo in classifica, mentre il Volley Modena può provare a giocarsela a Gossolengo. In B2 femminile rinvia la Moma Anderlini, che giocherà solo mercoledì prossimo la gara contro Be One Verona, per gli impegni con la Nazionale Under 18 di Stella Cornelli e Beatrice Spada, regolarmente in campo le altre con la Zerosystem che deve difendersi dalle insidie dalla trasferta a Collecchio.

Chi deve fare punti a tutti i costi sono la Hidroplants Soliera 150, impegnata a Viadana, e soprattutto la Drago Stadium Mirandola, che deve vincere da tre sul campo dell’ultima Villa Bartolomea, per provare ancora a sperare. In serie C maschile l’unica che può concretamente puntare al primo posto, che vale una corsa più facile alla B, è la RCL Gallonese, sperando che Inzani Parma e Marconi Reggio perdano per strada negli ultimi due turni i due punti di vantaggio che hanno sulla squadra modenese.

Riccardo Cavazzoni