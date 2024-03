Corsa Playoff. Nove squadre per due posti

Otto giornate alla fine. In una serie B tradizionalmente incerta, sono quasi una vita. I verdetti sono ancora praticamente tutti da scrivere, anche se gli undici punti di vantaggio del Parma sella terza e i dieci di ritardo del Lecco dalla zona playout assomigliano parecchio a delle sentenze. Per quel che riguarda i playoff, sembrano da assegnare ormai solo i due ultimi posti utili, visto che il Catanzaro, al sesto posto, viaggia con nove lunghezze di vantaggio sulla settima. Per queste due ultime poltrone che valgono la post season che vale un posto per la A, ci sono ben nove formazioni, tra cui il Modena, racchiuse in soli sei punti, tra i 40 e i 34. Queste squadre però hanno l’occhio ben fisso sullo specchietto retrovisore, perché dalla lotta per i playout alla paura di finire invischiate nella palude del fondo il passo è veramente breve, visto che la Ternana, che al momento è la prima in zona playout, viaggia a quota 32. E i rossoverdi saranno il prossimo avversario dei canarini, ricevendoli al Liberati sabato prossimo. Questo per ribadire ancora una volta quanto sia necessario il pronto ritorno alla vittoria per la truppa di Paolo Bianco, attualmente con 37 punti in carniere. Nella giornata che andrà in scena domani, sempre guardando la classifica, per i ragionamenti appena enunciati, oltre che Modena-Bari, ci saranno altri scontri assolutamente interessanti, come Spezia-Ascoli, Cosenza-Brescia , Sampdoria -Ternana e Lecco-Cittadella. Quest’ultima gara potrebbe rappresentare per i blucelesti davvero l’ultima occasione per continuare a inseguire una seppur flebile speranza di salvezza. Un turno quindi quello di Pasquetta che potrebbe dare altre indicazioni in questa volata finale.

a.b.