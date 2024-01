Corsi e iniziative anti-violenza

Tra gli aspetti presi in considerazione dal bilancio di genere dell’Ausl di Modena vi è quello legato alla violenza, un fenomeno particolarmente importante e sempre contrastato in azienda grazie a varie iniziative formative finalizzate a rafforzare le competenze cognitive, sociolinguistiche e organizzative per prevenire e affrontare i conflitti. In linea con tutti gli ambienti lavorativi sia pubblici che privati, si rileva per le donne un indice di rischio maggiore, tipico di tutti quei settori con accesso da parte dell’utenza, e un gap è visibile anche nella partecipazione alle iniziative formative sui temi della violenza e della ricerca.

Da questi dati nasce l’impegno ad aumentare percorsi e iniziative di prevenzione, a facilitare la denuncia e l’uscita da fenomeni di violenza non solo lavorativa ma domestica, in collaborazione con le altre istituzioni del territorio.

Inoltre si mira ad attivare corsi aziendali di autodifesa gender oriented, con programmi specifici a seconda del livello di rischio lavorativo.