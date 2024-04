"Così definiamo un nuovo regolamento di democrazia partecipativa"

Oggi alle 18,30 nella sala Don Casagrande di Castelfranco Emilia si svolgerà un’altra tappa del progetto partecipativo intrapreso dall’amministrazione comunale, per arrivare a definire un nuovo Regolamento di attuazione dei principi di democrazia partecipativa.

Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale. Nello specifico, l’assessore alle Politiche partecipative, Leonardo Pastore, spiega: "La nostra città, con la recente revisione dello Statuto comunale approvata in consiglio, si è impegnata a rafforzare i meccanismi di democrazia partecipativa come strumento fondamentale per un efficace governo locale. Per dare sviluppo ai principi di democrazia partecipata, è ora necessario definire un regolamento che porrà le basi per il coinvolgimento della comunità nel processo decisionale a livello comunale". L’incontro in programma questa sera, finalizzato al coinvolgimento delle principali associazioni del territorio e del consiglio comunale, ha l’obiettivo di: favorire un confronto aperto tra le parti interessate, per condividere le aspettative riguardo al ruolo e alle potenzialità del regolamento nella promozione della democrazia partecipativa; analizzare regolamenti già adottati da altri Comuni, per trarre spunti utili e buone pratiche; coinvolgere i partecipanti nella definizione di regole, condizioni e strumenti che possano agevolare un effettivo esercizio della democrazia partecipativa, garantendo la chiarezza e l’accessibilità delle disposizioni per tutti i cittadini e le cittadine". Seguirà poi un questionario on line sul tema, sempre diffuso dall’amministrazione comunale, a cui tutti potranno partecipare. Sulla base dei suggerimenti raccolti e delle diverse istanze pervenute, si riunirà nuovamente la Commissione consiliare, che dovrà licenziare il nuovo Regolamento sulla democrazia e la partecipazione. Questo documento, infine, sarà poi proposto al giudizio del consiglio comunale. L’obiettivo dell’amministrazione, come ha ricordato lo stesso assessore Pastore, è quello di arrivare all’approvazione del nuovo regolamento entro la fine della presente consigliatura.

