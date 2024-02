Così gli allievi di Raina Kabaivanska omaggiano Puccini

Questa sera grande musica nel piccolo Teatro Arcadia (Piazza della Libertà) di Ravarino dove per la rassegna di concerti dell’Edizione 2024, organizzata annualmente dal Comune col sostegno della Fondazione di Modena, sarà proposta gratuitamente una serata omaggio a Giacomo Puccini. Il concerto vedrà sul palco gli allievi della Master Class di canto della grande soprano di Raina Kabaivanska, che dal 2017 è cittadina onoraria del piccolo Comune modenese, cui è particolarmente affezionata. "Per noi – dice il vice sindaco Moreno Gesti - sarà una serata importante: è la prima uscita pubblica della soprano dopo il Premio Cultura conferitole, martedì, dalla Regione". I brani in programma, tutti tratti dal repertorio del grande Maestro toscano, saranno cantati dalla giovane soprano Iolanda Massimo e dal tenore Giuseppe Michelangelo Infantino, i quali saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Andreoli. L’inizio del concerto è alle 21.00 e saranno accolti spettatori fino ad esaurimento posti.

Alberto Greco