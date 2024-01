Così l’arte del teatro conquisterà la città

Domani sera alle 20.30, in auditorium Loria, l’associazione Culturale AppenAppena – APS presenta la nuova edizione del consolidato laboratorio teatrale ‘Cantiere Concentrico’ aperto a tutta la comunità: un workshop intensivo transdisciplinare che si svolgerà da febbraio a giugno, in Teatro Comunale di Carpi, e volto alla realizzazione di una performance che sarà presentata a Concentrico Festival 2024 come nuova produzione di Concentrico Factory. L’esito finale sarà curato e orchestrato dall’artista Andrea Saltini che andrà a comporre il lavoro fatto avvalendosi della docenza partecipata dell’attore Marco Massarotti che inoltre sarà in scena durante la performance finale. ‘Cantiere Concentrico’, attraverso il workshop, punta ad attuare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla pratica teatrale e performativa dando a tutti la possibilità di mettersi in gioco e vivere un’esperienza di crescita collettiva attraverso la messa in scena di uno spettacolo. Sarà un’esperienza a 360 gradi del processo di creazione e l’esito finale per la prima volta diverrà parte integrante della programmazione del Festival Concentrico 2024 (che si svolgerà dal 7 al 16 giugno al parco della Cappuccina) e sarà inserito nell’area spettacolo dedicata al teatro. Il workshop si terrà ogni lunedì a partire da febbraio, dalle 20.30 alle 22.30, con cadenza settimanale fino a giugno. La prima metà del corso avrà luogo in Teatro Comunale e in seguito presso l’ex mercato coperto in Piazzale Ramazzini per la realizzazione dell’esito finale. Il corso è aperto a tutti, a partire dai 18 anni, anche alla prima esperienza. Per qualsiasi informazione: info@appenappena.it – 3382923478.