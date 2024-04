Covili sulle Alpi per migliorare la classifica

Il pavullese Luca Covili ha concluso 23° nella prima tappa del Tour of the Alps, che ha visto il primo successo tra i professionisti del norvegese Tobias Foss, mentre Luca Paletti ha concluso l’impegnativo trittico francese, così come il finalese Giovanni Aleotti ha finito l’Amstel Gold Race e domani sarà al via della Freccia Vallone. Oggi Covili nella seconda tappa tutta in territorio tirolese di km.190 avrà la possibilità di migliorare la sua classifica su salite più adatte alle sue caratteristiche di scalatore. Dalle categorie giovanili sono arrivati i primi successi per i colori modenesi nella gara che si è svolta a Rolo (Re) con l’organizzazione della Ciclistica Novese.Questi i risultati nella top five di categoria dei gialloblù, G1M: 3° Lorenzo Cerri (Pavullese)-4° Matteo Comentale (Sozzigalli)-5° Giacomo Covili (Pavullese);G3M. 3° Samuel Cappelletto (Iaccobike Sassuolo);G3F: 1^ Emelina Budenau (Iaccobike) - 3^ Biara Bombarda (Cicl,Novese); G4M: 1° Matta Flavio Richeldi (Cicl.Maranello) -4° Matteo Frignani (Sozzigalli) - 5° Alessandro Russo (idem);G6F: 5^ Maria Grazia Di Benedetto (Pol.S.Marinese). Tanti piazzamenti per i modenesi sono arrivati sia dagli esordienti che dagli allievi. A Calcara (Bo) tra gli esordienti del 1° anno vittoria del romagnolo Omar Berlini ( F.Coppi),quinto lo spilambertese Elia Caselli e 7° il novese Danny Cazzarò, mentre tra quelli dei 2° anno successo del toscano Laerte Scappini (Empolese) con il campione provinciale Simone Orlandi (Pol.S.Marinese) che ha concluso con l’ottava piazza. Nella gara che ha concluso la giornata organizzativa di Calcara riservata agli allievi è stato il romagnolo Davide Casalini (Cotignolese) a salire sul gradino più alto del podio con il migliore dei modenesi Marcello Pelloni (Cicl.Maranello) giunto all’ottavo posto. Nella giornata del ciclismo femminile in quel di Bianconese (Pr) è stata l’allieva carpigiana Alessia Orsi ha cogliere una pregevole settima piazza.

Andrea Giusti