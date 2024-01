Creation Lab. Scadono le iscrizioni

Ultimi giorni per iscriversi a Start up creation Lab, il Laboratorio Aperto di Modena. "L’avventura inizierà con il primo modulo di formazione su Cultura Imprenditoriale e Mondo Start up, aperto ai primi 150 candidati che invieranno la domanda di candidatura; sarete introdotti alla Cultura d’impresa, alle differenze tra entrepreneurship e intrapreneurship, scoprendo il potere del Design Thinking e come creare un efficace pitch deck".

Mentor e tutor esperti "ti affiancheranno e ti supporteranno per il lancio di una start up, per la creazione di un solido business plan, per lo studio del mercato di riferimento e delle strategie di marketing e per la costruzione di un team di successo. I progetti più promettenti saranno accompagnati alla candidatura per il Bootcamp Start up di Innovit a San Francisco".