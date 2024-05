Crolla un albero vicino alla scuola

Tragedia sfiorata ieri alla scuola primaria ‘Martiri per la Libertà’ di Budrione. Erano quasi le 14.30, i bambini stavano rientrando nell’istituto dopo la pausa per il pranzo, quando all’improvviso un grande tiglio situato all’interno del cortile della scuola è crollato, sotto gli occhio attoniti dei genitori e nonni che avevano appena lasciato i piccoli nel cortile. La tragedia è stata doppiamente sfiorata: la pianta è caduta fuori dalla scuola, e non in cortile, dove normalmente gli alunni stanno, trattandosi di una realtà scolastica fortemente incentrata sull’outdoor. Ma ieri, a quell’ora stava piovendo. Inoltre, anche cadendo in strada, il tiglio si è appoggiato contro il cancello della casa di fronte, sfiorando letteralmente due macchine, una delle quali stava avviandosi per percorrere la via e si è trovata la pianta davanti al parabrezza. Evidente la preoccupazione dei genitori dei quasi 100 alunni e dello stesso personale scolastico: quel tiglio, infatti, secondo le testimonianze, non aveva mai dato segni di cedimento. E d’improvviso si è sradicato, senza fare rumore. In cortile ci sono altri quattro grossi alberi, che avranno sui 60 anni: ora il timore delle famiglie e della stessa scuola è concentrata su quelli.

m.s.c