"Crp, così lo sport abbraccia la montagna"

Il C.R.P. Bortolotti è un punto di grande forza attrattiva, società sportiva che abbraccia molteplici sport e che fa concorrenza agli sport invernali praticati tradizionalmente in montagna, perché a differenza di essi si possono svolgere tutto l’anno.

Il C.R.P. è un’associazione sportiva di Pievepelago nata inizialmente come associazione dedicata esclusivamente allo sport del calcio.

"La società è stata fondata nel lontano 1985 da mio padre Mario Nesti" dice Giuseppe Nesti, Presidente del C.R.P Bortolotti dal 2017 e molto fiero di poter portare avanti il progetto di famiglia. Successivamente all’interno della società sportiva è stata inserita anche la pallavolo nel 2008/2009, settore che ha

riscontrato un grandissimo successo tra i ragazzi e le ragazze della zona. Fiore all’occhiello della società sportiva sono senz’altro le numerose e funzionali strutture dedicate agli allenamenti, sulle quali il C.R.P. può contare: due palestre ampie e ben attrezzate, due campi da calcio regolamentari sui

quali si disputano anche importati partite e si ospitano squadre professioniste in trasferta estiva. A disposizione della società sportiva troviamo anche una piscina all’aperto a Pievepelago, presa in gestione dalla associazione già da un anno.

Il C.R.P. prossimamente ha inoltre intenzione di allargarsi anche ad altre attività sportive, ad esempio quelle della zumba e del karate, in modo da offrire ancora maggiori occasioni di praticare sport ai ragazzi dei nostri comuni.

La società si distingue anche sul territorio per le ottime capacità organizzative che sa mettere in campo e per il suo importante ruolo di aggregazione sociale; sono infatti numerose le attività estive rivolte ai giovani che vengono promosse, le feste che vengono organizzate e che hanno sempre molto seguito.

