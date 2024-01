Curriculum vitae, ecco cosa evitare

Il curriculum vitae, ecco gli errori da evitare. Se sei alla ricerca di un posto di lavoro, devi curare con estrema attenzione il tuo curriculum vitae (CV): alcuni errori comuni rischiano di non rendere efficace la candidatura! Primo errore: scrivere il CV frettolosamente, lasciando inesattezze grammaticali o di impaginazione. Poca attenzione alla forma comunica senso di trascuratezza al selezionatore! Rileggi più volte il CV prima di inviarlo. Attenzione anche ad inserire dati personali incompleti. Verifica in particolare la correttezza del numero di cellulare ed indirizzo e-mail, usane uno serio composto da nome e cognome.

Un altro errore da evitare è predisporre un curriculum generico, dove le esperienze sembrano una lista senza filo conduttore. Cerca di non essere troppo prolisso, personalizza il CV per ogni candidatura. Dai un ordine all’esposizione delle competenze, funzionale ai tuoi obiettivi lavorativi ed alla specifica candidatura! Attenzione però ad un ultimo errore assolutamente da evitare: inserire competenze che non si hanno! Quando si compila il CV, è giusto cercare di mettere in luce tutte le proprie abilità, senza tuttavia esagerare. Un CV in cui il candidato si sovrastima rischia di fare un effetto contrario, inoltre, anche si dovesse arrivare alla fase del colloquio, il selezionatore non ci metterà molto a scoprire eventuali bugie e si verrà subito esclusi dalla selezione. Per approfondire questi ed altri utili consigli visita la sezione "strumenti-ricercalavoro" su www.agenzialavoro.emr.it