"Da cinema a spazio per iniziative. Finalmente rinasce a nuova vita"

Il momento tanto atteso è arrivato: l’ex cinema di San Cesario, che si trova nel pieno centro del paese, rinascerà a nuova vita a partire da sabato prossimo, 14 ottobre. Diventerà in particolare un luogo, gestito da quattro diverse associazioni, deputato alla sperimentazione, ovvero a ospitare diverse iniziative come corsi di teatro, musica, cinema e tanto altro ancora. L’amministrazione comunale ha infatti voluto cogliere l’opportunità del Bando Rigenerazione Urbana della Regione Emilia Romagna, al fine di ottenere 100.000 euro di contributo, che si aggiungono agli ulteriori 100.000 euro dal bilancio comunale, per un totale di 200.000 euro. I lavori, conclusisi proprio in questi giorni, hanno riguardato la sistemazione della parte infrastrutturale, con il rifacimento dell’illuminazione interna (supportata dall’apertura di tre nuove finestre sopra le porte esistenti) e dell’impianto termico. È stato ravvivato l’interno della struttura, mediante la tinteggiatura completa delle pareti, la lucidatura dei pavimenti e il rifacimento completo dei servizi igienici. Anche l’esterno ha subito un importante intervento con una parziale ritinteggiatura, mentre un’altra parte verrà dedicata alle espressioni artistiche e creative come il murales scelto grazie a un contest, che verrà finanziato con un’operazione di crowdfunding. Nello specifico, le associazioni che gestiranno questo spazio saranno Accademia di Pan – Corsi di Musica, Almo – Corsi di Cinema, Vivi San Gèr – Corsi di Arte e Passioni, Modesta Compagnia dell’Arte – Corsi di teatro. Comprensibilmente molto soddisfatto il sindaco, Francesco Zuffi, che dà appuntamento a tutti i cittadini sabato alle 17, per l’inaugurazione ufficiale. "Questo progetto – ha commentato il primo cittadino - è nato da un percorso che abbiamo fatto coi giovani di San Cesario dopo il covid, per cercare di capire quali erano le loro esigenze e le loro condizioni dopo la pandemia. Da quella indagine sono nati alcuni suggerimenti non tanto sul cosa fare all’interno degli spazi pubblici ma come farlo, con una prospettiva di gestione di tipo rinnovato rispetto alle modalità tradizionali. Da qui è nata l’idea di Kino Campus, che sarà il nome del progetto culturale dietro alla rigenerazione dell’ex cinema".

Marco Pederzoli