Da ex macello a ’spazio vitale’, al via i lavori

Sono stati consegnati ufficialmente all’inizio di questa settimana i lavori per la riqualificazione dell’ex macello di Vignola, in via Zenzano, a pochi metri dal Panaro e dal castello. La firma dell’accordo è avvenuta in municipio tra l’amministrazione comunale e il rappresentante della ditta CA Costruzioni srl di Pomigliano d’Arco (Napoli), incaricata dei lavori. "Il progetto "Il cortile sul fiume: la rigenerazione dell’ex-macello di Vignola come giardino di comunità e spazio per la sostenibilità e l’inclusione sociale" – spiegano dal Comune – è stato voluto dall’Amministrazione comunale e messo a punto da un raggruppamento di professionisti guidato dagli architetti Andrea Cavani e Giulio Orsini. Esso prevede una rigenerazione architettonica, ma anche un riuso con nuove funzioni collettive e sociali di quello che fino al 2006 era adibito a pubblico macello per bovini e suini.Mentre, infatti, partono i lavori per la ristrutturazione, è già in fase avanzata l’innovativo processo di co-progettazione che ha visto impegnati, in questi mesi, enti del Terzo settore, Asp Terre di Castelli e Comune di Vignola per elaborare proposte sul futuro, una volta che la struttura sarà rigenerata. Gli ambiti di intervento scelti sono contrasto alle nuove povertà, sostenibilità ambientale, protagonismo giovanile, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale, agroalimentare e paesaggistico del territorio. In questo contesto sono diverse le azioni messe in campo, con il coordinamento del Centro servivi volontariato Terre Estensi odv. Mentre si lavorava allo sviluppo delle attività, è stato scelto anche il nome: si continuerà a chiamare Ex Macello, con l’aggiunta del sottotitolo "Spazio vitale", a ribadire la nuova vita di una struttura usata in passato come mattatoio. Per far sì che i cittadini possano conoscere il percorso di rigenerazione – proseguono dal Comune - è stata pensata una serie di iniziative in programma nei prossimi mesi. Ad aprire il programma sarà un trekking storico sabato 11 maggio. Seguiranno una passeggiata fotografica, degustazioni tematiche ed un’iniziativa legata all’economia circolare e all’inclusione delle persone fragili. L’intervento avrà un costo complessivo di un milione e 120mila euro. Dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando rigenerazione urbana, arriveranno fondi per 790mila euro: la fine dei lavori, secondo le indicazioni del bando regionale, è prevista nel dicembre 2025". Marco Pederzoli