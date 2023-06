Da Raf a Bertè, a Ravarino ’un mese da urlo’

di Stefano Marchetti

’Un mese da urlo’, è lo slogan scelto dalla ProLoco per la decima edizione del ’Giugno Ravarinese’ che prenderà via oggi. E sarà in effetti un mese... da fuochi d’artificio, proprio come quelli che stasera concluderanno la prima giornata di festa, all’insegna dell’American Party. Sei grandi spettacoli con alcuni fra i big della canzone italiana, da Raf a Loredana Bertè, punteggeranno un cartellone animato anche da numerosi altri eventi, come una rassegna cinematografica, balli in abiti d’epoca, dj set.

Ci concentriamo in particolare sui grandi protagonisti attesi a Ravarino. A partire dai Sonics, la celebre compagnia acrobatica fondata da Alessandro Pietrolini, che sabato 3 alle 21.30 porterà la sua ’Meraviglia’ al campo sportivo. Uno show mozzafiato e di grande poesia, sospeso fra cielo e terra, in cui si coniugano il gesto atletico e l’arte. Sabato 10, poi, sempre al campo sportivo, sarà la volta di Raf con il suo tour ’La mia casa’: forte di una lunga e ammiratissima carriera, Raf è tornato dal vivo ripercorrendo le sue hit, da ’Ti pretendo’ a ’Due’. "La mia casa, la nostra casa è l’universo in cui viviamo – spiega –. Musicalmente parlando, in questo 2023 i teatri e i palcoscenici sono tornati a essere ‘la mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre".

Un altro sabato, un’altra stella. Il 17 giugno sarà la volta di Irene Grandi con ’Io in blues’. Il blues è come una ‘madre’ per tanti altri generi: lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock. Il concerto dunque è un atto d’amore verso alcuni fra i più carismatici artisti (da Etta James a Otis Redding, Tracy Chapman, Mina e Pino Daniele) che lo hanno reso immortale, e per Irene è anche un tributo appassionato alle sue radici e alla sua formazione musicale. Domenica 18 giugno, sempre al campo sportivo, toccherà invece a Pupo: ’Su di noi... la nostra storia’ è il titolo del suo tour che ripercorre quarant’anni di grandi successi che lo hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo. Tutti da cantare insieme, come in un grande karaoke.

Teo Teocoli è atteso domenica 25 a Rami: accompagnato dalla band DoctorBeat, ci farà divertire con tutti i suoi personaggi e le sue caratterizzazioni. E per il gran finale, sabato 1° luglio, si tornerà al campo sportivo di Ravarino con un’ospite d’eccezione, Loredana Bertè che proprio da qui ripartirà con il suo tour estivo ’Manifesto’, dal titolo del suo album. "Già per Dante ‘farsi manifesto’ significa esprimere tutte le proprie idee – dice Loredana –. Attraverso le canzoni ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature.La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo" Gli utili di questo concerto verranno devoluti per la costruzione della scuola media di Ravarino. Info, www.giugno-ravarinese.com