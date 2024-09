Dalla parte delle donne. Assorbenti gratuiti, dispenser al liceo Sigonio

Il Liceo Sigonio di Modena è la prima scuola dell’Emilia-Romagna a installare i distributori gratuiti di assorbenti, un importante passo avanti per promuovere il benessere e l’inclusione all’interno della comunità dell’istituto.

L’iniziativa, presentata alla stampe ieri mattina e realizzata in collaborazione con Initial, si inserisce nell’ambito di ‘Dignity’, il servizio pensato per garantire il benessere delle donne in ogni momento della giornata.

"L’obiettivo è normalizzare cicli naturali, come quello mestruale, e permettere la gestione di eventuali emergenze anche fuori casa – le parole di Maria Francesca Torriani, Marketing & Sales Excellence Manager della Divisione Hygiene di Initial – siamo orgogliosi di aver avviato questo progetto con il Liceo Sigonio, poiché dimostra un’attenzione concreta al benessere delle studentesse e del personale scolastico".

Per l’istituto di via del Lancillotto 4 l’iniziativa rappresenta un’occasione per trattare un tema che viene considerato ancora delicato da molte ragazze. Come dimostra una ricerca commissionata da Initial Italia a mUp Research, secondo cui il 27% delle adolescenti ha subito prese in giro per aver parlato di ciclo mestruale, e una ragazza su tre preferisce discuterne solo con altre ragazze.

"Dal momento che la nostra utenza è prevalentemente femminile – chiarisce il dirigente scolastico Cristina Mirabella – abbiamo voluto dare un segnale di accoglienza e disponibilità per il benessere di tutte le studentesse. Pensiamo alla scuola come a una seconda casa dove chiunque possa vivere serenamente in un ambiente confortevole".

L’installazione dei distributori gratuiti di assorbenti, attiva dal primo giorno del nuovo anno scolastico, non è pensata come una misura assistenziale, ma come un supporto concreto in caso di necessità. "Dal 16 settembre inizierà una fase di sperimentazione durante la quale monitoreremo il servizio per valutarne l’accoglienza e l’efficacia – ha aggiunto Mirabella – il nostro obiettivo non è solo ampliare l’offerta formativa, ma anche garantire il benessere di tutta la comunità scolastica".

"Introducendo questo servizio – commenta l’assessora alle politiche scolastiche del comune di Modena, Federica Venturelli – sottolineiamo l’importanza di affrontare temi fondamentali come la parità di genere e l’eliminazione dei tabù legati al corpo femminile. Con questa iniziativa gratuita, il Liceo Sigonio dimostra ancora una volta particolare attenzione nei confronti di un tema, ovvero quello dei costi degli assorbenti che andrebbe affrontato in maniera più sistematica a livello nazionale".