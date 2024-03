Dalla Vespa alla versione elettrica. Il rombo delle moto a Castelfranco

Successo per la 23ª edizione di ‘Motori & Sapori’, la manifestazione realizzata dall’associazione ‘La San Nicola’ e dall’amministrazione comunale che unisce due eccellenze che rappresentano il territorio modenese nel mondo: i motori e il Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. "Siamo molto soddisfatti – afferma Giovanni Degli Angeli, presidente dell’associazione ‘La San Nicola’ –. Questa edizione era dedicata soprattutto alle due ruote con l’esposizione in centro a Castelfranco di Vespe dei soci del Vespa Club Castelfranco, Lambrette degli amici del Lambretta Club di Modena, varie moto storiche, nonché quelle da campionato mondiale costruite negli anni Settanta e Ottanta dal castelfranchese Paolo Marcheselli, firmate Scuderia LGM. Inoltre avevamo una versione speciale di moto elettrica di ‘Energica’, da dare in dotazione agli agenti di polizia locale. Il prossimo anno punteremo ad avere più auto storiche". Vincente anche la formula veloce ‘Tortellino + bicchiere di Lambrusco DOP’, per degustare il Tortellino tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello. In contemporanea oltre cento persone hanno partecipato al pranzo di beneficenza promosso dal Lions Distretto 108 Tb. "Abbiamo raccolto 3500 euro – afferma Cesare Diazzi, socio fondadote del Lions di Castelfranco – anche grazie ai tortellini donati da ‘La San Nicola’, e devolveremo il ricavato alla campagna LCIF per combattere il cancro infantile".

m.s.c.