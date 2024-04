Daniele Giovanardi, inaugurata la sede

La sala e la via circostante "hanno visto una grande partecipazione di cittadini" per l’inaugurazione della sede della lista Modena Cambia-contro la guerra insieme al candidato sindaco Daniele Giovanardi, la capolista Beatrice De Maio e gli altri candidati.

Il programma della lista verrà presentato mercoledì 8 maggio ai cittadini, una volta ultimata la raccolta delle sottoscrizioni. "Si tratta di un programma molto articolato – spiegano i promotori – che avrà i suoi punti forti nella sanità, in una innovativa proposta per l’economia locale, nel cambio di direzione sulla gestione dei rifiuti, nell’attenzione al problema sicurezza ma toccherà anche la questione della libertà di espressione e altri temi che riguardano la vita dei modenesi".

La sede di via San Cristoforo 36 angolo via Canalino rimarrà aperta a partire da martedì dalle 20.45 in poi per informazioni e per la raccolta firme.

Nella presentazione della sua candidatura Giovanardi nelle scorse settimane aveva sottolineato come "a Modena c’è tanto da dire: dalla cultura alla sanità, con liste di attesa infinite, all’immigrazione molte volte selvaggia, al traffico. Le scuole non insegnano più ai ragazzini a ragionare, usano troppo i telefonini".