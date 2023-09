Differenziata, da oggi apre la Casa Smeraldo

La riorganizzazione dei servizi ambientali arriva anche a Pavullo. Nel capoluogo del Frignano oggi, nel weekend dedicato alla tradizionale Festa della Crescentina, la Casa Smeraldo in cui i cittadini potranno chiedere informazioni e ritirare il kit della nuova raccolta differenziata, che permetterà di migliorare la quantità e la qualità dei rifiuti da avviare al riciclo. A Pavullo la Casa Smeraldo sarà allestita a palazzo Domus in via Giardini 194 (dal lunedì al sabato 8.30- 12.3014.30-18.30) con un desk anche presso l’Urp del municipio in piazza Raimondo Montecuccoli (dal lunedì al sabato 8-13, martedì e giovedì 15-17). Gli sportelli rimarranno a disposizione dei cittadini fino al 28 ottobre. Anche a Pavullo il sistema sarà stradale in tutto il territorio comunale. I punti di raccolta saranno accorpati e completati con i nuovi contenitori necessari per conferire sia i rifiuti indifferenziati sia la carta, la plastica e il vetro.