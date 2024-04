Dilettanti, torna in campo la Promozione La Promozione torna in campo con due recuperi: a Cavezzo si giocheranno gli ultimi 17' di Quarantolese-Nextgen, sospesa per invasione di campo. San Felice-Baiso invece conta solo per le statistiche. La classifica vede Vianese in testa seguita da Bibbiano e Arcetana.