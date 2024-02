Dinosauro sugli sci per il carnevale sul Cimone

La festa di carnevale è arrivata anche sulle nevi del Cimone. Un evento estemporaneo che domenica scorsa ha portato allegria. Un maestro di sci ha indossato il costume da dinosauro, di color arancione, ed è sceso lungo la pista delle Polle di Riolunato seguito, in slalom, da un nutrito gruppo di ragazzi. Un momento di divertimento in una giornata splendida su questi monti, caratterizzata da temperature con punte che di giorno, per effetto dell’anticiclone che interessa l’Italia, raggiungono 10 – 11 gradi centigradi. Sulle piste il manto nevoso più che buono, spesso dai 30 ai 40 centimetri, gli impianti sono in funzione . Nel fine settimana è attesa neve fresca. L’invito del Consorzio, gestore degli impianti, è di lasciare la nebbia e la galaverna e salire quassù godersi questo momento magico. Un’altra giornata di carnevale ci sarà a Sestola l’11 febbraio.

w.b.