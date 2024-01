Discoteca sulle piste del Cimone. Ritorna la musica del Cima Festival

Sabato e domenica la discoteca sarà sulle piste del Cimone con il ritorno di Cima Festival, una due giorni di musica elettronica ad alta quota, giunta alla quarta edizione. Anche quest’anno migliaia di ragazzi saliranno al Cimone unendo lo sci alla musica per un weekend di grande divertimento. La neve non manca sul Cimone e la buona musica, come sempre, è assicurata. L’organizzazione, a cura del Club Classic di Rimini e Made Event, prevede la grande festa sulle piste del Cimoncino di Fanano, a 1430 metri di altitudine, nei pressi del Rifugio Zambelli, dalle 12 alle 19, sia sabato che domenica. Sabato sera ci sarà il trasferimento al Palazzetto dello sport di Sestola dove continuerà la festa dalle 21 fino a tarda notte. Saranno più di quindici i djs che si alterneranno sulle consolle, per un weekend a tutto volume. Il 20 e 21, al rifugio Zambelli, ingresso libero, si alterneranno Da Vid, Ricky Montanari, Cole, Louden, Mennie, Di Francesco, Eddie Cortez, Luca Soldi, Savage, Thomas Serafini, Tynx, Za:Sh, mentre al Palazzetto di Sestola, 25 euro in prevendita 30 alla cassa, allieteranno Igna, Prunk, Reboot, Felow, Steewa, Wizz. Al rifugio Zambelli, con ristorante e pasticceria, sono a disposizione area ristoro, area bimbi, vip zone, area dog. E dalla terrazza panoramica, seduti ai tavoli, si ammira la vallata di Fanano. Il locale è adiacente alla seggiovia a 6 posti e a 100 metri dal parcheggio. Il Baby Park del Cimoncino, a due passi dalla biglietteria, è un comodo punto di divertimento per i più piccoli sulla neve. L’obiettivo di questa iniziativa è unire la passione per la neve e la ricerca del divertimento, abbracciare sport invernali, paesaggi stupendi e musica elettronica. È previsto un servizio di navetta da Fanano al Cimoncino e da Fanano al Palazzetto dello sporto di Sestola. L’evento è patrocinato dai Comuni di Fanano e Sestola e dal Consorzio CimoneSci. Radio Bruno é Radio Partner del Cima Festival. "Siamo lieti di ospitare anche quest’anno un evento per i giovani sulle piste con musica di alta qualità", è il commento di Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano. "Vi aspettiamo numerosi, al nostro Palazzetto dello sport troverete ottima musica", è l’invito del sindaco di Sestola Fabio Magnani. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 340 335 0214.

Walter Bellisi