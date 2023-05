Domani a Casinalbo inaugura ’Pomario’, il frutteto-giardino

La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Vita e l’Azienda agricola Piombini Ivo porta alla inaugurazione del Pomario del Rio alla Tenuta Ca’ del Rio di Casinalbo di Formigine. Ospita oltre 200 varietà di albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e nettarine, susino cino-giapponese ed europeo e specie minori coltivate su una superficie di oltre un ettaro. L’inaugurazione del frutteto-giardino è prevista domani in via Bassa Paolucci 55 alle 10.30 alla presenza delle autorità. Dalle 10, laboratorio per bambini, previste poi visite guidate.